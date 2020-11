Vila Real assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras 2020

Todos os anos a 30 de novembro comemora-se o Dia Internacional das Cidades Educadoras. Esta iniciativa, promovida pela Associação Internacional das Cidades Educadoras e que estende o convite a mais de 500 municípios, reveste-se este ano de uma maior importância, assinalando os 30 anos desde a celebração do 1º Congresso Internacional da associação, que marcou o início do desafio de colocar a educação no centro das políticas urbanas.

Vila Real integra a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras desde 2004, mantendo uma participação cooperante e ativa, aderindo às várias iniciativas desenvolvidas pela Rede e promovendo dentro do próprio território um planeamento virado para as pessoas, com o objetivo de tornar a cidade num espaço “amigável”, que proporcione aprendizagens, oportunidades, uma educação para uma cidadania democrática e global.

Como forma de celebrar esta marca tão relevante, a Câmara Municipal de Vila Real desenvolveu um vídeo que poderá ser visualizado nos canais do município.

Toda a informação sobre a associação e o trabalho por ela desenvolvido poderá ser consultado no seu site: https://www.edcities.org/