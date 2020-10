Vila Real: aprovado projeto de requalificação do Pavilhão Diogo Cão

Foi aprovado, em reunião do Executivo Municipal de Vila Real, o projeto de “Requalificação e Beneficiação do Pavilhão Diogo Cão”. Esta intervenção, há muito desejada e necessária, permitirá melhorar as condições físicas do edifício, transformando-o num pavilhão multiusos, mais funcional e confortável, adequado às exigências e tecnologias mais recentes.

Assim que as obras estejam concluídas o Pavilhão Diogo Cão estará apto a acolher as mais diversas atividades desportivas e as respetivas tarefas de gestão associativa, assim como a servir de apoio ao desporto escolar da sede do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

O Município de Vila Real continua assim a apostar numa estratégia de revitalização das infraestruturas existentes, ao invés de privilegiar novas construções, salvaguardando a memória e a história de espaços que serviram e continuarão a servir várias gerações. O passo que se segue é a abertura do concurso público para a execução da empreitada que tem um preço base de 1 092 113,33€, e um prazo de execução previsto de 12 meses.