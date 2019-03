Vila Real: aprovada candidatura ao programa Escolhas 7ª Geração

O Município de Vila Real viu aprovada a sua candidatura ao programa Escolhas 7ª Geração, um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações – ACM, IP, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.



A 7ª Geração do Programa Escolhas, que vigorará até 31 de dezembro de 2020, permitirá à Autarquia, enquanto entidade promotora, e à Cáritas Diocesana, enquanto entidade gestora, dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo projeto +Social que, nos últimos anos, chegou até dezenas de crianças e jovens Vila-realenses, residentes nos bairros da Telheira, Vila Nova, Araucária, São Vicente de Paula e no bairro NORAD (Fraga da Almotolia).



Potenciar a inclusão social, facilitando o seu processo de desenvolvimento pessoal, social, cognitivo e moral, assim como a consciencialização dos direitos e deveres cívicos e comunitários, tendo em conta os seus contextos de vida mais significativos, é o objetivo do projeto +Social que conta com o apoio de um vasto conjunto de parceiros que complementam e fortalecem a sua ação junto dos jovens e das suas famílias.



Consciente do sucesso alcançado pelos projetos anteriores, o Município de Vila Real continuará a apostar nesta relação de proximidade com a população mais desprotegida, aprofundando as suas áreas de intervenção. O Projeto +Social-E7G continuará a dar especial realce à igualdade de oportunidades e à coesão social, bem como à intervenção junto das famílias mais desfavorecidas com vista a dotá-las de competências necessárias para que, autonomamente possam adotar um modo de vida favorável à construção do seu próprio projeto de vida.