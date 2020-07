Vila Real: aprovada abertura do concurso para aplicação de pavimento táctil em 70 passadeiras

Após a recente aprovação da candidatura “Vila Real – Uma cidade para todos”, que representa um valor global de 200 mil euros, foi deliberada, na última reunião de Câmara, a abertura de concurso para a empreitada de “Aplicação de Pavimento Táctil nos Passeios e Sobrelevação de Passagens Pedonais nos Arruamentos da Cidade de Vila Real”, no âmbito da qual será aplicado pavimento tátil em 70 passadeiras, sendo que 15 serão sobrelevadas. A este procedimento seguir-se-á um outro destinado à aplicação de delineadores providos de tecnologia LED em todas as passadeiras, com o objetivo de melhor sinalizar as suas localizações.

Com esta iniciativa, o Município pretende intervir ao nível da promoção da acessibilidade inclusiva atuando, ao mesmo tempo, ao nível da segurança rodoviária, contribuindo, assim, para a necessária diminuição das velocidades praticadas e para a consequente redução dos níveis de sinistralidade rodoviária, nomeadamente dos atropelamentos em meio urbano.