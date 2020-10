Vila Real: apreensão de armas por crime de ameaças

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Vila Real, hoje, dia 14 de outubro, apreendeu armas de fogo no âmbito do crime de ameaças, no concelho de Vila Real.

Na sequência de uma investigação pelo crime de ameaça com arma de fogo, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas as seguintes armas e munições: uma arma de caça; uma pistola de calibre 6,35 mm; 17 cartuchos calibre 12; duas munições calibre 6,35 mm.

Foi identificado um homem de 67 anos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.