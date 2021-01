Vila Real: alteração do trânsito na Ponte Metálica, após recolocação de semáforo

Aquando da visita à intervenção da área envolvente da Estação, hoje, Rui Santos anunciou que foi aprovada, “provisoriamente”, em Reunião de Câmara, a alteração do horário da Ponte Metálica.

Assim, entre as 8h15 e as 10h00, a ponte funcionará em sentido único (em direção à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), passando, após esse horário, a funcionar nos dois sentidos. “Fomos verificando que o período critico era o da manhã em que muitos cidadãos de deslocam para este lado da cidade. Esse fluxo é muito considerável e com a ponte a funcionar num sentido a fluidez de trânsito melhorará”, explicou Rui Santos.

Esta intervenção entrará em vigor logo que que o semáforo da ponte, danificado aquando das recentes intempéries, seja recolocado.