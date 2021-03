Vila Real: alteração de trânsito na rua do Seixo

No seguimento da empreita de Requalificação dos Eixos Estruturantes do Centro da Cidade, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário, a partir do dia 24 de março, proceder a uma nova alteração de trânsito na rua do Seixo, de modo a ser possível a realização dos trabalhos com a segurança que é exigida. Considera-se que a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigem.

O acesso às urbanizações do Seixo e do Bairro António Sérgio (Concha) será garantido através da avenida Cidade de Orense, sendo necessário introduzir os dois sentidos de circulação nas ruas Dr. Pinto Soares, Dr. Pedro Serra (entre a rua Dr. Júlio Teixeira e rua do Seixo), Padre Luís Castelo Branco e Eng.º António Almeida. A saída da Urbanização será garantida através da rua Dr. Pedro Serra com acesso à Avenida Cidade de Orense. Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.