Vila Real adota medidas de prevenção contra possível contágio pelo COVID-19

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) decidiu, no domingo, tomar medidas de contenção do Coronavírus (COVID-19) suspendendo as visitas aos pacientes das Unidades Hospitalares de Chaves, Lamego, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real. Uma ação imposta pelo Plano de Contenção da Infeção pelo vírus Covid-19, lançada pelo próprio Ministério da Saúde.

O Agrupamento de Centros de Saúde Douro I (ACES Douro I) declarou ao NVR, através do seu diretor executivo, Gabriel Martins, que todos os Centros de Saúde “estão a adotar todas as recomendações que proveem da Direção-Geral de Saúde”. “Todos os nossos Centros de Saúde têm os planos de contenção já perfeitamente instituídos, nomeadamente com o recurso às salas de isolamento, à informação a todos os utentes, com a disponibilização de cartazes e flyers, e todo o de mais material preconizado pela Direção Geral de Saúde”, esclareceu o diretor executivo, frisando que, paralelamente, o Agrupamento está a seguir escrupulosamente as linhas de orientação que proveem via Ministério da Saúde, Direção Geral de Saúde, Administração Regional de Saúde “e, posteriormente, do agrupamento”. “Aquilo que podemos dizer sobre esta matéria é que estamos preparados para as eventualidades”, declarou Gabriel Martins, apelando a todos os cidadãos para cumprirem o seu papel, ou seja, “manterem-se serenos, calmos e confiantes”, sem situações de alarmismo “desnecessárias” e, “agradecendo sempre que, em caso de qualquer suspeita de possível contágio, recorram à linha SNS 24 e que façam escrupulosamente aquilo que a linha lhe indicar para fazer”.

Para além disso, várias instituições de Vila Real também anunciaram que deram início a estas medidas preventivas. Uma delas foi a Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real (APCVR) que, no mesmo dia, informou através de um comunicado que as medidas implementadas passariam, entre outras coisas, pela proibição de visitas, pela suspensão de qualquer saída dos utentes, pela interrupção das atividades na piscina municipal, pelo encerramento do bar e pelo aumento das reservas alimentares.

A Santa Casa da Misericórdia também está a tomar medidas de contenção, proibindo as visitas aos idosos, alargando o plano de contingência interna e obedecendo às normas que lhes são transmitidas.

A reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) também informou, através de um comunicado, que também está a tomar medidas preventivas, não permitindo as deslocações em serviço ao estrangeiro, para zonas afetadas e identificadas pela Direção Geral de Saúde, suspendendo a organização de eventos académicos no campus universitário, incluindo eventos e atividades da responsabilidade da universidade.

No passado fim de semana, também não foram permitidas visitas aos reclusos do Estabelecimento Prisional de Vila Real.

Para além destas medidas, esta segunda-feira, a Câmara Municipal de Vila Real também anuncio o cancelamento da sessão de abertura da semana da leitura 2020, uma decisão que, segundo a autarquia, foi tomada pela Rede de Bibliotecas Escolares.

A Organização agradeceu a compreensão de todos e informou que, oportunamente, será indicada nova data.

CR