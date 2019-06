Vila Real acolheu debates para “melhorar” o turismo regional

Os Claustros do Governo Civil de Vila Real acolheram, nos passados dias 29, 30 e 31 de maio, a terceira edição do Douro TGV – Turismo Gastronomia e Vinho, um evento organizado pelo Régia Douro Park que teve como objetivo partilhar o conhecimento de vários profissionais com os participantes, por forma a facultar-lhes as ferramentas necessárias para acompanhar a evolução nas áreas englobadas pelo turismo, a gastronomia e o vinho.

Nuno Augusto, vereador da Câmara Municipal de Vila Real responsável pelo Régia Douro Park, foi quem deu início a estes três dias de debates começando por dizer estar muito satisfeito com esta terceira edição que, segundo ele, “permite abrir cada vez mais a discussão aos empresários, à academia e aos possíveis empreendedores”, permitindo-lhes acompanhar a evolução e o estudo de casos particulares. “O que nós queremos é fazer um fórum de discussão em rede, no qual os protagonistas da discussão possam dizer, de facto, o que é que sentem, apontar o que está a ser feito menos bem ou os erros que estamos a cometer por forma a que possamos criar um plano de melhorias de forma a consolidar este crescimento económico e transformar a nossa região, e também Vila Real, tanto num destino de investimento como de turismo”, explicou.O presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, também este presente na sessão de abertura e adiantou que todas estas reflexões, conhecimentos e estudos sobre as áreas de turismo, gastronomia e vinha “são importantes para a região e para Vila Real, sobretudo, entendendo Vila Real como motor capital desta região”.

CR

