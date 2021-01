O Tenente Coronel Carlos Alves, recentemente empossado como Comandante Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC), realizou no passado dia 13 de janeiro uma visita de apresentação de cumprimentos ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, cidade que no âmbito da reestruturação da ANEPC acolherá a sede do Comando Regional Norte deste organismo.

Este Comando Regional ficará instalado no Centro de Proteção Civil de Vila Real, estrutura que se desenvolverá nas instalações do Aeródromo Municipal, cujas obras de beneficiação e readaptação dos atuais espaços, orçadas em mais de 2,5M€, se encontram já em fase de concurso público, estimando-se a sua conclusão até ao final de 2022.

Até lá, em colaboração com a ANEPC, a Câmara Municipal de Vila Real procurará encontrar instalações alternativas e provisórias para no mais curto espaço de tempo possível ser instalado este Comando Regional.

A escolha da cidade de Vila Real é reveladora da importância estratégica do concelho de Vila Real no contexto da região Norte, situação que a Câmara Municipal tem procurado potenciar, valorizar e promover junto dos diferentes fóruns, instituições e organizações públicas e privadas, afirmando a centralidade do concelho e da cidade de Vila Real em toda esta região.