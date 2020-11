Vila Real: abertas as inscrições para atribuição de talhões nas hortas urbanas

Entre os dias 9 e 20 de novembro, encontram-se abertas as inscrições para atribuição de talhões nas hortas urbanas. Todos os interessados em possuir um talhão podem candidatar-se através do preenchimento do formulário de candidatura que se encontra disponível no site do Município (http://www.cm-vilareal.pt/index.php/camara-municipal/regulamentos-municipais) ou no Gabinete de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal. Eventuais esclarecimentos ou dúvidas acerca deste processo poderão ser colocados através de correio eletrónico – ambiente@cm-vilareal.pt, ou para os seguintes contactos: Agência de Ecologia Urbana – 259308174, Câmara Municipal de Vila Real – 259308100.

Desde a sua implementação, em 2015, o Município já disponibilizou 24 parcelas com 50m2 cada. Dar prioridade à agricultura biológica e troca de saberes, contribuindo assim para um ecossistema mais equilibrado, é um dos objetivos deste projeto, que surgiu no âmbito do Programa Articular e possui um claro cariz social e ambiental.

Passados cinco anos de experiência e aprendizagem chegou o momento de efetuar um balanço do trabalho até aqui desenvolvido e de atualizar o Regulamento de atribuição de talhões, tornando-o ainda mais transparente e justo, dando prioridade às famílias numerosas e com carência económica.