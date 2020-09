Vila Real: abertas as inscrições para o projeto “Vida Ativa”

Encontram-se abertas, até ao próximo dia 14 de setembro, as inscrições para o projeto “Vida Ativa”, vencedor do Orçamento Participativo Jovem 2020. Podem inscrever-se neste projeto, promovido pela Associação juvenil Vila-realense Balance Opportunity, jovens Vila-realenses desempregados ou à procura do primeiro emprego, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos.

Esta iniciativa tem por base a oferta de formações e de acompanhamento físico e psicológico, com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho, salvaguardando o seu bem-estar geral. A Associação Balance Opportunity defende que, perante a realidade do desemprego jovem, que muitas vezes pode levar a estados de inércia, ansiedade e depressão, é fulcral uma intervenção que inclua a interligação dos três eixos: físico, psicológico e formativo.

As inscrições, que são gratuitas, mas obrigatórias, deverão ser realizadas para o e-mail juventude@cm-vilareal.pt ou através do formulário, que poderá ser entregue nas Juntas de Freguesia ou no Gabinete de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal, das 8h30 às 16h00.

Recorde-se que o Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa do Município de Vila Real, cujo objetivo primordial é sensibilizar os jovens para as questões do poder local, promovendo o debate e a apresentação de projetos que vão ao encontro das expetativas e anseios da população mais jovem, assim como a participação ativa na comunidade local e na sociedade em geral.