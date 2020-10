Vila Real: 4ª Edição do Festival Internacional de Imagem da Natureza decorre em novembro

Vai decorrer entre 16 e 22 de novembro a quarta edição do Festival Internacional de Imagem da Natureza (FIIN), uma iniciativa organizada pelo Município de Vila Real, à qual muitos outros parceiros se têm vindo a associar pela relevância alcançada na divulgação do património natural e na sensibilização da sociedade para a conservação da natureza e para a preservação do património biológico. Para além da beleza das imagens, a mensagem conservacionista pretende ser um motor na discussão sobre o papel a desenvolver no reforço das iniciativas de conservação da natureza, procurando promover o debate e a reflexão da sociedade para a necessidade de conhecer, promover e conservar a biodiversidade e o ambiente.

Desde a primeira edição que o FIIN se tem reinventado e adaptado às exigências do momento. Desde então, “já criámos o FIIN Vai às Freguesias, destinado às freguesias de Vila Real, que pelo seu sucesso cresceu para o FIIN Itinerante, ferramenta fundamental para levar a mensagem do FIIN a todo o país e alargámos as categorias a concurso, criando o Prémio de homenagem a Vila Real, prémio Carvalho Araújo, entre outros exemplos”, sublinhou a vereadora do pelouro do Ambiente, Mafalda Vaz de Carvalho, visivelmente satisfeita com o trabalho desenvolvido nos últimos anos pela autarquia em prol da biodiversidade.

Este ano não foi diferente e o FIIN continua a inovar. Como novidade para 2020, o Festival lançou os primeiros concursos juvenis destinados apenas aos jovens do Distrito de Vila Real, cujos trabalhos estarão patentes na habitual exposição. A vereadora salientou ainda os desafios que este ano 2020 trouxe para esta organização, “mais desafiante do que qualquer outro, o que não nos faz baixar os braços nesta missão de educação ambiental que não queremos que seja remetida para segundo plano. Por isso mesmo, e apesar de todos os constrangimentos devido a este alerta para a saúde pública provocado pela pandemia da Covid-19, o FIIN vai apresentar-se num formato mais reduzido, adaptado às normas da DGS, naturalmente”.

No contexto atual, o Encontro Internacional de Fotografia de Natureza e o FIIN Vai às Escolas foram suspensos, mantendo-se as Exposições dos Concursos Juvenis, de Fotografia, de Desenho e o Festival de Curtas Metragens, (tudo no Teatro de Vila Real). A Gala FIIN’ALL irá também realizar-se mas num formato digital.