Vila Real: 4 casos confirmados no concelho. 7 no distrito

O número de casos confirmados de contágio por Coronavírus subiu para sete, no distrito de Vila Real, após a confirmação de mais um caso, no concelho de Vila Real, um utente do Lar de Nossa Senhora das Dores, que é doente oncológico e terá sido infetado aquando do tratamento para a sua doença. Atualmente, o caso mais recente de COVID-19 em Vila Real está internado e em isolamento no hospital de Vila Real.

Este caso vem juntar-se aos primeiros casos: duas mulheres, de 23 e 38 anos, e um homem, que, até a data, não suscitam grandes cuidados de saúde, uma vez que apresentam sintomas leves.

No total, no distrito de Vila Real, já há sete casos de COVID-19: quatro no concelho de Vila Real, duas irmãs no concelho de Chaves, que viajaram de Londres na semana passada e um homem de 73 anos, no concelho de Valpaços.