Vila Pouca de Aguiar: quatro bombeiros infetados com Covid-19 estão em isolamento

Com o registo de um bombeiro infetado com Covid-19, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários em colaboração com o Município Aguiarense procederam à realização de 33 testes aos bombeiros de serviço, tendo-se registado mais três pessoas que acusaram positivo.

As quatro pessoas infetadas estiveram ao serviço sempre no quartel e estão em isolamento num espaço indicado pelo Município. A Associação Humanitária informa ainda que também os voluntários serão testados.

Alberto Machado, presidente da Câmara Municipal sublinhou que «assim que tivemos a informação de que um bombeiro estaria com sintomas e que testou positivo, todos os esforços foram feitos, desde a testagem até ao isolamento de quem pudesse estar infetado.

José Eduardo Quinteiro, presidente da Direção dos Bombeiros referiu que «a partir do momento em que a Associação Humanitária detetou que havia um bombeiro com problema de Covid-19, de imediato se fizeram os testes para garantir a prestação de um serviço de qualidade. Os aguiarenses podem confiar nos bombeiros porque todos os que estão a prestar serviços já foram testados», concluiu.

Na reunião desta quarta-feira, 16 de setembro, em que também esteve Duarte Marques, Coordenador Municipal da Proteção Civil, foi referido que a situação está controlada, em boa parte devido aos testes feitos com celeridade e contingência necessária das pessoas envolvidas.