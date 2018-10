A mostra gastronómica decorrerá em três dias, a feira dos produtos de outono decorrerá em dois dias; vamos por partes: a partir da hora de jantar de sexta-feira, 26 de outubro, já é possível apreciar propostas gastronómicas nos restaurantes aderentes. Os jantares de sexta-feira e sábado (a partir das 19h30) e os almoços de sábado e domingo (a partir das 12 horas) decorrerão nos restaurantes aderentes com ementas temáticas à volta de cabrito, castanhas e cogumelos e outras iguarias da gastronomia regional.

Atividades no Mercado Municipal – Na manhã de sábado, a partir das 10 horas irá abrir a Feira dos Produtos de Outono que decorrerá sábado e domingo; a tarde desse dia será animada com concertinas e atividades destinadas aos mais novos (atelier “O cogumelo e a castanha em arte”) e aos adultos (workshop de culinária de cabrito, castanhas e cogumelos); à noite, Cuca Roseta irá encher o Mercado com amantes do fado. No domingo, volta a realizar-se a oficina infantil e a partir das 16h30 haverá magusto popular com concertinas. Refira-se ainda que durante a feira será possível apreciar uma exposição realizada pelas crianças dos jardins-de-infância.

Mais atividades nos dias 27 e 28 de outubro – No sábado, 10h, entronização de confrades na igreja matriz protagonizada pela Academia Gastronómica e Cultural da Micologia; e às 18h apresentação de livro de Cristina Machado na Biblioteca; no domingo, 8h30, caminhada do trilho da castanha impulsionada pelo Grupo de Caminheiros de Vila Pouca de Aguiar; e às 15h30 na Biblioteca, CLDS 3G promove exposição de fotografia sobre o associativismo aguiarense.

Promovida por Município e EHATB, a 17ª Mostra Gastronómica inclui a feira dos produtos do outono e 12 estabelecimentos de restauração com ementas temáticas com entradas (sopa de castanha, quiche, empadas, rissóis ou pataniscas de cogumelos, e outras), pratos principais (cabrito assado com castanhas, arroz de cogumelos, vitela maronesa com castanhas, caldeirada de cabrito com cogumelos, e outras) e sobremesas (pudim de castanha, pastel de nata recheado com castanhas, pasta e crocante de castanha, doce de míscaros, castanhas assadas, e outras).

