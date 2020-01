Vila Pouca de Aguiar levou os Cantares das Janeiras a todo o país

500 mil telespectadores por hora, em média, viram o programa Somos Portugal, da TVI, no primeiro sábado em que o programa da televisão nacional foi para o ar (18 de janeiro).

A Festa das Janeiras da TVI, a partir de Vila Pouca de Aguiar, não teve custos para a autarquia excetuando, obviamente, o necessário suporte logístico tendo-se recorrido apenas a empresas de hotelaria locais.

O Encontro de Cantadores de Janeiras chegou à idade adulta – 18 anos – e para o comemorar houve uma grande festa nacional!

A tradição manda ir de porta em porta cantar as janeiras e com o tempo as pessoas começaram a juntar-se nas ruas e, em grupo, dar vida a este costume que nos chega depois das festas de Natal e de Ano Novo.

As coletividades culturais do concelho foram desafiadas a participar num encontro que saiu à rua com Grupo de Cantares da Associação Cultural Recreativa e Social do Alvão, Grupo de Cantares do Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Raiz do Monte, Associação Cultural Recreativa e Estudantil de Pedras Salgadas, Associação Recreativa Cultural Desportiva e Assistencial do Avelames e Universidade Sénior das Terras de Aguiar.

Entre a praça Camilo Castelo Branco e a rua mais emblemática do concelho onde há um novo espaço de dinâmica sociocultural realizou-se uma festa com muitos artistas musicais e uma feira com os melhores produtos locais animada pelas janeiras entoadas ao longo da jornada.