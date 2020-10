Vila Pouca de Aguiar: investimento de 800 mil euros na ampliação da zona industrial

O Município de Vila Pouca de Aguiar foi notificado pela equipa do Programa Operacional Regional do Norte da aprovação da candidatura Ampliação da Zona Industrial de Sabroso de Aguiar, com o objetivo de reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas locais.

O investimento total é de 819.579,50 euros, sendo a taxa de comparticipação Feder de 85%, cabendo 15% do investimento ao Município. Neste momento, a área da zona industrial é de 136.374 m2 e a área de expansão prevista será de 51.136 m2 totalizando 187.510m2.

Realçando o facto de haver mais uma aprovação nos quadros comunitários, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado, afirma que “o concelho tem-se salientado por conseguir captar fundos europeus para investir neste território”, como se comprova pelo recente relatório da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte, que apresenta a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar como a melhor da região na realização e execução do quadro comunitário do Norte 2020.

Localizada a noroeste das empresas já instaladas, a nova área de expansão visa um aumento da capacidade de instalação de 16 lotes e virá “reforçar e qualificar a área de acolhimento empresarial, disponibilizando infraestruturas, equipamentos e serviços partilhados que respondem às necessidades efetivas das empresas”.

O investimento procura ainda promover a competitividade das empresas locais, criar emprego qualificado, dinamizar parcerias e integração em redes nacionais e internacionais, entre outros objetivos estratégicos.