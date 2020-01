Vila Pouca de Aguiar: equipamentos municipais condicionados devido a obras de eficiência energética

O Município de Vila Pouca de Aguiar está a apostar na eficiência energética em espaços e edifícios públicos e, devido a obras, alguns equipamentos estarão em funcionamento condicionado.

Nesse sentido, a Biblioteca Municipal estará condicionada a partir do dia 13 de janeiro. Todavia, a sala principal, de leitura, tem funcionamento previsto até ao início da época de verão.

A Casa da Cultura também estará condicionada, mas a partir do próximo mês. O Museu Padre José Rafael Rodrigues tem início de obra previsto para o mês de março. O Cineteatro Municipal também está abrangido com obras de beneficiação, no âmbito do Portugal 2020.

As candidaturas relativas ao Programa Operacional Regional do Norte visam a eficiência energética nas infraestruturas públicas da administração local. Isolamento térmico, substituição de vãos, lâmpadas e outros melhoramentos irão tornar os edifícios mais sustentáveis e funcionais.