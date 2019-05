Vila Pouca de Aguiar entre os dez concelhos mais sustentáveis de Portugal

O concelho de Vila Pouca de Aguiar surge no top 10 do Rating Municipal Português que é feito pela primeira vez no país.

Sobre este rating agora revelado pela Ordem dos Economistas, o presidente da Câmara Municipal, Alberto Machado disse que «tal como todos os aguiarenses, fico muito feliz de ver o nosso concelho a ser solicitado pelos melhores motivos, mas há um difícil e longo caminho a percorrer através do trabalho, seriedade, ponderação, humildade e sem arrogância».

Na posição global, com a pontuação de 175,45, Vila Pouca de Aguiar está em décimo lugar e surge em quarto lugar entre os concelhos de pequena dimensão.

O Rating Municipal Português é baseado em quatro grandes temas: governação, desenvolvimento económico e social, eficácia nos serviços à população e sustentabilidade financeira.