Vila Pouca de Aguiar atribuiu 55 bolsas a alunos do ensino superior

A Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar aprovou, em reunião de Câmara de 11 de março, atribuir bolsa de estudo e de mérito a 55 alunos do concelho.

Com esta medida de incentivo aos jovens que frequentam o ensino superior, a autarquia aplica uma verba superior a 43 mil euros. Em cumprimento com o Regulamento Social do Município, a bolsa será paga numa única prestação.

Tendo por base o relatório da Comissão Técnica, nas candidaturas foi verificada a condição socioeconómica do agregado familiar e outros fatores (monoparentalidade, irmãos estudantes e nota letiva ou média de acesso).