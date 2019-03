Vila Marim promoveu três dias de entrudo no concelho de Mesão Frio

“Esta vida são dois dias. O Carnaval são três.” Foi desta forma que se cumpriram os habituais festejos do Carnaval organizado pela Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim, em parceria com a Junta de freguesia e o Agrupamento de Escuteiros Nº 852, que voltou a percorrer o concelho em grande folia, durante três dias: 1, 2 e 3 de março. Como é de seu apanágio, a população foi convidada a participar no corso carnavalesco, em ambiente de convívio e de diversão. Este ano, o movimento associativo e as instituições concelhias envolveram-se numa forte sinergia, que adicionou ainda mais cor e animação ao cortejo.

Porque “é Carnaval e ninguém leva a mal”, carros alegóricos, música, confetes, serpentinas, água e até farinha serviram de saudação aos espectadores do desfile. O carro do amor, noivos, cabeçudos, matrafonas, touros, piratas, princesas e até um Papa, entre outros disfarces, levaram os participantes a viajar até onde a imaginação e a criatividade puderam alcançar, espalhando boa disposição, nesta iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio.

Na sexta-feira, dia 1 de março e em dia de feira semanal, uma multidão concentrou-se na Avenida Conselheiro Alpoim, para assistir à passagem do corso carnavalesco, que contou com a participação de centenas de foliões. As crianças da creche da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio e do Centro Escolar do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, a comunidade educativa e demais entusiastas do Carnaval palmilharam o perímetro urbano da vila, reiterando o sucesso das edições anteriores.

Ao longo do dia de sábado, o desfile percorreu os lugares de Vila Marim. Os festejos do entrudo terminaram no domingo, no polidesportivo da freguesia, que acolheu a queima do velho, com uma encenação da companhia de teatro Filandorra – Teatro do Nordeste e a colaboração de figurinos da freguesia de Tabuado, Marco de Canaveses, que todos os anos integram esta iniciativa. Os festejos terminaram com a oferta de um lanche gratuito a todos os presentes.