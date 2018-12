Tal como dita a tradição, a vila de Boticas já se iluminou para receber as festividades de Natal e Ano Novo.

A autarquia decorou os locais mais emblemáticos do centro da vila, como o edifício da Câmara Municipal, a Igreja da Nossa Senhora da Livração e o Parque do Ribeiro do Fontão, com iluminações alusivas à quadra festiva que se avizinha.

A escolha das iluminações por parte da autarquia foi, mais uma vez, alvo de elogios não só por parte da população, mas também por todos aqueles que por esta altura do ano regressam ou visitam o Concelho de Boticas.

As ruas foram adornadas com luzes de cores apelativas e enfeites alusivos à época. A escolha da decoração vai fazendo também as delícias de todos aqueles que frequentam a vila e fazem compras no comércio tradicional.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, demonstrou-se agradado com a recetividade da população e dos visitantes à escolha da iluminação de Natal.

“É importante que se criem dinâmicas no centro da vila e, parecendo que não, o facto de esta estar iluminada faz com que as pessoas sintam vontade de nos visitar e isso vai refletir-se, de uma forma ou de outra, no comércio tradicional”, afirmou o autarca.

Além da iluminação de Natal, dentro em breve haverá mais motivos para as pessoas virem até Boticas, nomeadamente com a instalação da pista de gelo na Praça do Município, que fará as delícias de miúdos e graúdos.



