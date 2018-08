Centenas de pessoas juntaram-se, no passado dia 28 de julho, na Zona Verde, em Mondim de Basto, para assistir a um verdadeiro espetáculo de folclore que juntou grupos nacionais e internacionais.

O VII Festival Internacional de Folclore de S. Tiago tem-se afirmado pela diversidade cultural que apresenta todos os anos.

Nesta edição, e para além da participação dos três grupos do concelho – Grupo Folclórico Juvenil de Vilar de Ferreiros, Grupo Folclórico e Recreativo de Vilarinho e Rancho Folclórico de Santa Luzia de Vilar de Viando – destaca-se a animação do Grupo Etnográfico das Aves (Vila das Aves) e as apresentações internacionais da Utkarsh Dance Academy LLP, da Índia e Taller de Danzas Folkloricas Todas las Sangres, do Perú.

O Presidente da Câmara, Humberto Cerqueira, acompanhado pelo Presidente da Assembleia Municipal, Valentim Macedo, pelo Vereador do Desporto e Associativismo, Nuno Lage e pelos Presidentes das Juntas de Freguesia de S. Cristóvão de Mondim de Basto e de Vilar de Ferreiros, deu as boas-vindas aos grupos participantes e realçou a importância desta realização para manter vivas as tradições populares no concelho e pela partilha de culturas e experiências que proporciona, não só aos participantes, como à população local.

A autarquia expressa o seu agradecimento à direção do Rancho Folclórico de Santa Luzia de Vilar de Viando, pelo empenhamento na organização deste festival.