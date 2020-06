Vidago: assinado contrato programa para gestão de equipamentos municipais

O município de Chaves assinou ontem, dia 18 de junho, em Vidago, um contrato programa com a Associação VIDAGUSTERMAS – Associação para a Promoção e Desenvolvimento Termal e Turístico de Vidago, que titula a continuação da gestão de Equipamentos Municipais, através de uma comparticipação financeira, no valor de 38 mil euros.

Este contrato-programa irá permitir auxiliar a gestão de custos para 2020, nomeadamente a gestão e dinamização da Casa Museu João Vieira e das respetivas infra-estruturas de apoio. O plano de atividades contempla ainda a promoção e divulgação turística do Balneário Termal de Vidago, do Balcão de Atendimento da Rota da Água, assim como a dinamização e exploração da Loja de Produtos Regionais, com a realização de provas de vinhos e Workshops de alimentação saudável.

Para o autarca flaviense, esta comparticipação significativa “permitirá a realização de um conjunto de atividades relevantes, de forma a garantir condições para afirmar e promover, de forma integrada com os agentes locais, este território que apresenta uma oferta eclética e diferenciadora”. O território da água, com a promoção do termalismo, e o turismo de natureza, com a promoção de diversos trilhos pedestres, com a dinamização do trilho da Ribeira de Oura e do percurso urbano da Vila de Vidago, são as apostas para o desenvolvimento turístico e de outras atividades económicas relacionadas”.

Em tempos difíceis resultantes da pandemia de covid-19, o Presidente da VidagusTermas, Rui Branco, destacou “a necessidade de projetar a região como um destino turístico seguro”, estando já mobilizados os setores económicos, para o efeito.

A Vidagustermas, criada em 2008, é constituída pela União de Freguesias de Vidago, Oura e Vilas Boas, assim como hoteleiros e empresários da restauração local, com participação do município de Chaves.