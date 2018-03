Vila Real assinalou o Dia Internacional da Vida Selvagem com inauguração de exposição

Foi inaugurada no passado sábado a consagrada exposição “Insetos em Ordem”. Vila Real vai acolher esta exposição entre os dias 5 de março e 30 de junho, que foi concebida pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa, pelo Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal e pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência.

Foi a primeira exposição portuguesa com uma crítica publicada na prestigiada revista Science. Pelo interesse manifestado pelo público, professores e outros agentes que trabalham na área da educação e sensibilização ambiental, foi apoiada pelo programa “O Mundo na Escola” do Ministério da Educação e Ciência, tendo registado já mais de 65 mil visitantes.

Partindo de uma ideia original totalmente desenvolvida em Portugal, a exposição explora o mundo dos insetos e desafia os visitantes, de uma forma lúdica, a identificar as 14 ordens de insetos existentes, através da chave dicotómica da observação científica de identificação, transmitindo a satisfação única da descoberta. Em vez de disponibilizar a informação científica de uma forma passiva, o conceito expositivo motiva o visitante a passar pela experiência individual da identificação dos insetos.

A Exposição procura assim mostrar a importância dos insetos para o nosso planeta, que totalizam em todo o mundo pelo menos cinco milhões de espécies e representam mais de três quartos de todos os animais conhecidos. Mas para lá dessa expressão numérica, os insetos desempenham um papel ecológico absolutamente fundamental e impressionante. O seu desaparecimento conduziria a extinção da grande maioria das plantas angiospérmicas, já que o processo de polinização ficaria totalmente comprometido. Mas igualmente os vertebrados terrestres veriam a sua continuidade comprometida pela consequente interrupção do fluxo de matéria e energia nas respetivas cadeias e teias tróficas.

O acolhimento da exposição é uma iniciativa do Município de Vila Real e estará patente no Edifício da Agência de Ecologia Urbana, de segunda a sexta-feira, entre 9:30 e 12:00 (manhã) e 14:30 e 17:00 (tarde). São aceites marcações de visitas para grupos aos sábados, mediante marcação (mínimo de 15 pessoas). As marcações devem ser feitas através do endereço biodiversidade@cm-vilareal.pt ou pelos telefones 259 303 190 ou 259 308 172.

