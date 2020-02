Vibratuna: VI Clave esgotou lotação no Teatro de Vila Real

No passado dia 15 de fevereiro, decorreu o VI Clave, um evento organizado pela Vibratuna – Tuna Feminina da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro que, este ano, esgotou a bilhetaria, preenchendo os 500 lugares do grande auditório do Teatro Municipal de Vila Real.

Numa entrevista anterior ao festival, feita ao NVR, Flávia Costa, Magíster da Vibratuna, tinha afirmado que, no ano passado, o festival conseguira preencher 92% do espaço, mas que, este ano, a Tuna esperava atingir os 100%. E, como resultado do trabalho árduo desta grande família, o objetivo foi alcançado. “Três palavras: respeito, dedicação e compromisso. São as palavras que me crepitam na mente, quando penso definir a minha tuna. São as três palavras, de ordem, que nos têm regido ao longo de todos estes anos e nos têm feito crescer enquanto grupo e enquanto pessoas. É impossível quantificar o orgulho que trago no meu peito, o orgulho que tenho nestas mulheres que tenho ao meu lado e no trabalho desenvolvido ao longo deste tempo. Trabalho esse que pode ser traduzido em números. Falemos então em números: 500 é o número que expressa a lotação total deste teatro neste VI Clave. Lotação essa que não tenho conhecimento de ter acontecido em algum festival de tunas femininas neste país. Fica então a certeza de que fizemos história”, declarou a Magíster, no final do festival.

PRÉMIOS:

Foto mais like – Cientuna

Melhor instrumental – Cientuna

Melhor original – Cientuna

Melhor passacalles – Tôna Tuna

Melhor solista – Atituna

Melhor pandeireta – Tôna Tuna

Melhor porta-estandarte – Tôna Tuna

Melhor adaptação ao tema – Atituna

Melhor tuna – Atituna