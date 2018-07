A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) adquiriu duas viaturas elétricas, no âmbito de uma candidatura à 1ªfase do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública.

A candidatura foi inserida no Programa ECO.mob, que visa “melhorar a eficiência económica e desempenho ambiental das deslocações associadas à Administração Pública”, tendo sido obtido financiamento para a totalidade da despesa, incluindo o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA), pelo Fundo Ambiental.

Neste âmbito, foi também financiada a aquisição e instalação de dois postos de carregamento de viaturas elétricas, que vão possibilitar o carregamento simultâneo de quatro viaturas. Integrados na rede mobi.e, estes postos de carregamento ficarão disponíveis para utilização por toda a Academia.

Estas novas viaturas vêm substituir duas viaturas existentes, uma com 29 anos, a gasolina, e outra com 31 anos, a gasóleo, e irão permitir, além da significativa redução do custo de funcionamento da frota automóvel da UTAD, a redução estimada de 14,4 ton CO2eq de emissões locais de gases com efeito de estufa.

Os modos suaves de deslocação, a mobilidade elétrica e a mobilidade pouco poluente, são fundamentais numa política de sustentabilidade, e contribuem de forma decisiva para a descarbonização e na melhoria do desempenho ambiental do Campus da UTAD, indo ao encontro de uma estratégia alargada para um eco campus mais sustentável.