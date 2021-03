Via Verde Estacionar chega a Chaves e já está disponível em 140 mil lugares no país

A aplicação Via Verde Estacionar chegou esta semana a Chaves, estando disponível em 371 lugares de estacionamento espalhados nas ruas da cidade.

Os residentes e visitantes do município passam a ter um serviço simples, cómodo, seguro e que permite, num contexto de crise sanitária, evitar o uso de moedas e o contacto com os parquímetros.

Com a entrada em Chaves, a app Via Verde Estacionar reforça a presença na região norte e fica assim disponível num total de 31 municípios, abrangendo cerca de 140 mil lugares a nível nacional:

Norte: Amarante, Braga, Bragança, Chaves , Espinho, Guimarães, Maia, Penafiel, Porto, Vila Nova de Gaia e Vila Real;

Centro: Almada, Amadora, Aveiro, Cascais, Figueira da Foz, Leiria, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Ourém, Pombal, Sinta, Torres Vedras e Viseu;

Almada, Amadora, Aveiro, Cascais, Figueira da Foz, Leiria, Lisboa, Loures, Mafra, Oeiras, Ourém, Pombal, Sinta, Torres Vedras e Viseu; Sul: Lagos, Loulé, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António (inclui Monte Gordo).

A aplicação Via Verde Estacionar já foi descarregada cerca de 930 mil vezes em Portugal desde o seu lançamento, em outubro de 2016, e tem vindo a ser melhorada em proveito dos utilizadores para beneficiarem de uma experiência de utilização mais simples e intuitiva.

A Via Verde tem apostado no crescimento desta aplicação no país em estreita articulação com os municípios e através de uma coordenação estratégica com os diferentes operadores de mobilidade, como a empresa municipal Gestão de Equipamentos do Município de Chaves, que faz a gestão do estacionamento de rua tarifado.

O Via Verde Estacionar é uma aplicação para smartphone que dispensa o uso do identificador Via Verde, pré-carregamentos e que permite pagar apenas o tempo efetivamente utilizado para estacionamento. Tem como principais vantagens ser um serviço de pagamento de estacionamento de rua que oferece total segurança e que tem uma cobertura nacional.

Através da app, que é gratuita, o cliente poderá também antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento, sem ter de se deslocar junto do veículo, e até localizá-lo apenas com o seu telemóvel. A aplicação permite ainda estacionar múltiplas matrículas e consultar o histórico de utilizações.