VI Jornadas de Engenharia Mecânica realizam-se a 15, 16 e 17 de março

O Núcleo de Estudantes de Engenharia Mecânica da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a organizar as VI Jornadas de Engenharia Mecânica. O evento será realizado online através da plataforma Zoom nos dias 15, 16 e 17 de março.

As VI Jornadas de Engenharia Mecânica vão contar com a participação de 12 empresas que serão anunciadas na página de Facebook do NEMEC e também na página de Facebook das Jornadas de Engenharia Mecânica.

O objetivo das Jornadas passa pela promoção do curso de Engenharia Mecânica expondo a realidade e as diferentes áreas que podem ser encontradas no mercado de trabalho.

Manuel Almeida