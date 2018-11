O mercado de Cerva acolheu, no dia 11 de novembro, o VI Convívio da Castanha.

Esta iniciativa contou com a participação de vários produtores e artesãos locais que aproveitaram esta oportunidade para divulgarem os seus produtos. As bancas do mercado encheram com peças de linho, fumeiro, doces e licores.

Pelo palco passaram os idosos da Santa Casa da Misericórdia de Cerva que brindaram os presentes com um teatro alusivo a esta época festiva. De seguida, atuou o Rancho Folclórico da Santa Casa da Misericórdia de Cerva e do Centro Social de Limões. Posteriormente, os membros do Centro de Convívio de Cerva declamaram um poema, cantaram e fizeram uma dramatização sobre o São Martinho. Por último, realizou-se a atuação do Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados”.

O VI Convívio da Castanha foi organizado pela Junta de Freguesia de Cerva e Limões, Município de Ribeira de Pena e pelos EHATB, com o objetivo de promover a economia local.

