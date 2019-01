Veteranos do Basket Club de Vila Real são lideres cada vez mais destacados

Jogo da Liga Inatel, Zona Norte, realizado no Pavilhão desportivo de Vila Real

Basket Club de Vila Real/Veteranos – 66

Ferroviários de Campanhã – 57

Parciais 1 (14-13) 2 (14-12) 3 (21-18) 4 (17-14)

Constituição da equipa do BCVR/Veteranos

Carlos Costa, António Macedo, Miguel Rodrigues, Pedro Pereira , Miguel Lobo, Miguel Romão, Francisco Dias, Rui Silva, Ricardo Sousa, Filipe Silva, Hélder Correia, Valter Peixoto.

A Equipa do BCVR/Veteranos, entrou em 2019, exactamente como tinha saído em 2018, isto é com mais uma vitória.

Começa a ser rotineiro, descrever as proezas desta Equipa, que no início do Campeonato estava fadada para ser o bombo da festa, no entanto passadas seis jornadas, esta Equipa teima em fazer sempre o mesmo resultado, que é ganhar e ganhar.

No início do jogo assistimos a um confronto muito equilibrado, com os da casa a dar bastante liberdade defensiva e a não fazer logo a diferença como aconteceu noutros jogos, foi assim durante os dois primeiros períodos, com as duas Equipas a equivalerem-se e a chegar ao intervalo com apenas 3 pontos de diferença para os Transmontanos. (28-25)

No terceiro período o cariz do jogo alterou um pouco, passando a Equipa do BCVR a acelerar mais o jogo e a conseguir alguns movimentos interessantes e com bom recorte técnico, os visitantes foram respondendo como podiam e apesar da ligeira vantagem o resultado manteve-se muito próximo.

No quarto período, quando se esperava que os da Casa disparassem no marcador, os visitantes foram-se mantendo perigosamente perto no marcador, com bons movimentos em especial dos seus postes e algum jogo exterior, que foi proporcionando alguns triplos que os mantiveram no jogo até perto do fim. No entanto foi já muito perto do fim que veio ao de cima o valor técnico dos jogadores do BCVR, com três triplos quase de rajada, que aniquilou completamente os adversários, acabando por vencer por margem folgada.

Este jogo acabou por ser muito bem disputado, com os Ferroviários a vender cara a derrota, com jogadores de boa qualidade, sendo até surpreendente o lugar que ocupam na tabela classificativa quarto lugar.

O BCVR, continua a sua trajectória vitoriosa. A Equipa mantém-se muito unida e humilde, mesmo quando está em dificuldade, os jogadores não desanimam e é mesmo corrente motivarem-se uns aos outros, aprendendo com os erros cometidos.

Arbitragem em bom nível.

Próximos jogos:

dia 17 de Janeiro em Gondomar

dia 26 de Janeiro em Vila Real no Pavilhão Desportivo, às 18h30

dia 16 de Fevereiro em Vila Real no Pavilhão Desportivo às 18h30