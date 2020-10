Vencedores do Concurso Internacional de Fotografia Douro Património Contemporâneo 2020

Já são conhecidos os vencedores do Concurso Internacional de Fotografia Douro Património Contemporâneo. O primeiro prémio foi atribuído a António Jaime Abrunhosa, com o conjunto “Paisagens”, o segundo prémio a João Galamba, com o conjunto “Linhas do Douro” e o terceiro prémio a Alexandra Guedes, com o conjunto “As 4 estações no Douro”. Dada a qualidade dos trabalhos, o júri decidiu ainda atribuir uma menção honrosa a António Jaime Abrunhosa, com o conjunto “Trabalhos”.

A cerimónia de entrega dos prémios será feita no âmbito do Congresso Douro & Porto 2020 – Memória com Futuro, organizado pelo IVDP, que terá lugar nos dias 10 a 12 de novembro de 2020. No mesmo dia será aberta ao público a exposição dos trabalhos vencedores.

As imagens vencedoras do concurso integrarão ainda a base de dados “Arquivos Visuais” do Museu do Douro, projeto que procura identificar e divulgar a documentação visual associada à Região Demarcada. Este é um que projeto consiste na recolha fotográfica com enfoque na paisagem e património da Região Demarcada do Douro para a construção de um arquivo de referência, em suporte digital, sobre o espaço e o tempo duriense.

O Concurso de Fotografia é um desafio onde se propõe sensibilizar os participantes para a descoberta e observação da Região e retratar a memória da secular Região Demarcada do Douro, das gentes do Douro Vinhateiro, das suas construções e dos objetos com que fazem vinho. O Concurso Internacional de Fotografia Douro Património Contemporâneo – Memória com Futuro é uma parceria entre o Museu do Douro e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P. (IVDP), com o apoio da EDP – Gestão da Produção de Energia S.A.