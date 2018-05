Vasco Amorim é o novo presidente da Comissão Política de Secção do PSD de Vila Real

Decorreram no passado sábado 5 de maio, as eleições para os órgãos da secção do PSD

de Vila Real (biénio 2018/2020), no qual os militantes do PSD de Vila Real elegeram, com

90% dos votos, o atual líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, Vasco

Amorim, como novo presidente da comissão política acompanhado por Nataniel

Araújo e Alberto Moura como vice-presidentes, Adília Clemente como secretária e

Pedro Ferreira como tesoureiro. A assembleia de secção passará a ser presidida por

Miguel de Matos Esteves.

Sob o lema “Maior Participação, Melhor Democracia”, Vasco Amorim realça que “esta

candidatura aos órgãos políticos da secção é acima de tudo um ato de cidadania,

acompanhado por um forte sentido de serviço público, pretendendo dar enfase à

participação da sociedade civil, dos militantes e dos simpatizantes, através da promoção

de um debate construtivo em prol de Vila Real e dos Vila-realenses”.

“Temos uma equipa de consensos e um projeto de união, mas diverso, no sentido de

representar todos os militantes do partido social democrata, que possa contribuir para

um PSD mais forte e interventivo, que nos permita moldar um verdadeiro projeto

social democrata em Vila Real”, acrescentou ainda o novo presidente do PSD Vila Real.

