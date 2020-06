Vários equipamentos municipais reabriram esta semana em Lamego

A terceira fase do plano de desconfinamento devido à pandemia da COVID-19, marca em Lamego a reabertura ao público de vários equipamentos e serviços municipais encerrados nos últimos meses em cumprimento das orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde. Desde o início desta semana retomaram o funcionamento, com todas as medidas de higiene e segurança garantidas, a Loja Interativa de Lamego (LIT), os espaços museológicos do Bairro do Castelo (Castelo de Lamego, Cisterna, Núcleo Arqueológico da Porta dos Figos e Galeria de Arte do Solar da Porta dos Figos), o Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI), em Lazarim, e a Biblioteca e Arquivo Municipal. O Teatro Ribeiro Conceição também reabriu as suas portas, mas por enquanto apenas para a realização de visitas e atividades pontualmente autorizadas.

Para acesso ou permanência nestes espaços públicos é obrigatório o uso de máscara de proteção, bem como o cumprimento das regras de distanciamento físico e higienização.

O Município de Lamego está a proceder ao levantamento gradual das medidas de confinamento com o objetivo de incentivar a recuperação e a revitalização da economia e da vida em sociedade no concelho, mantendo como prioridade o combate à propagação do novo coronavírus.