Valpaços: surto de Covid-19 em Lar da Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

Foi detetado, ontem, um surto de Covid-19 na Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Valpaços, segundo informação da autarquia. Esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com valência de lar, regista, hoje, 20 casos positivos de infeção por Covid-19, dos quis 11 são utentes e 9 são colaboradores.

A autarquia adianta que, no atual contexto, urge manter a serenidade e a responsabilidade indispensáveis para enfrentar as semanas que se seguem. Os casos confirmados, bem como as pessoas que com eles contactaram, estão a ser devidamente acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Os casos de Covid-19 continuam a crescer neste concelho. O último boletim do Alto Tâmega dava conta de mais 7 casos em fase ativa da doença, elevando para 49 o número total de infeções. Desde 1 de novembro, o concelho de Valpaços registou um aumento de 26 casos positivos. “É expectável que possamos assistir a uma subida exponencial de novos casos”, informou a autarquia.