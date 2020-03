Valpaços: reforçadas medidas preventivas com plano de desinfeção da via pública

Uma equipa, constituída por operacionais do município de Valpaços, iniciou no passado dia 23 de março trabalhos de limpeza e desinfeção do espaço público onde existe maior concentração de pessoas.

Foram limpas as zonas junto ao Centro de Saúde de Valpaços, Hospital, GNR, Posto dos CTT, multibancos, postos de combustíveis, tribunal, bebedouros públicos, entre outros.

Os trabalhos irão continuar a decorrer na cidade de Valpaços e nas freguesias do concelho (em estreita articulação com os autarcas), de modo a serem abrangidas todas as áreas de maior concertação de pessoas.

De referir ainda que o autarca de Valpaços, Amílcar Almeida, lembrou que o concelho tem um caso confirmando de Covid-19 e, por isso, é necessário “cumprir religiosamente” as regras da Direção Geral de Saúde.