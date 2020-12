Valpaços: duas centenas de empresas aderiram à iniciativa que incentiva o consumo no comércio local

O “Voucher – Apoia Valpaços” é uma ação inédita com o propósito de dinamizar a atividade económica, aproximando os munícipes e o tecido empresarial, nesta quadra natalícia que a autarquia Valpacense está a promover. Até ao momento cerca de duas centenas de empresas de todo o concelho já aderiram à iniciativa.

A atribuição do Voucher – “Apoia Valpaços”, no valor de 5 euros, é realizada por cada compra efetuada num estabelecimento aderente do concelho, de valor igual ou superior a 30 euros. O Voucher poderá ser utilizado na aquisição de produtos e/ou serviços no comércio local aderente do concelho (tem como limite 10 voucher´s por cada utilizador).

O comerciante possuidor do Voucher receberá do Município o seu valor pecuniário, através da entrega conjunta do original do voucher e da cópia da fatura que emitiu ao seu cliente. A medida, que representa um investimento de cerca de 50 mil euros ao erário municipal, requer a adesão voluntária do agente económico ao programa Voucher – “Apoia Valpaços” e é válida até 31 de dezembro de 2020.

Com periodicidade semanal, será sorteado, ainda, um voucher, que dará direito a um cabaz de bens e/ou serviços num estabelecimento local aderente, no valor de até 100 euros, cujo sorteio será realizado no salão nobre da Câmara Municipal de Valpaços, às 17h00 dos dias 10, 16, 22 e 29 de dezembro.

De ressalvar que nas freguesias do concelho, os munícipes deverão entregar as faturas nas juntas de freguesia, que têm competência para entregar o respetivo voucher.