Valpaços: detido por posse de armas proibidas em processo de violência doméstica

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, hoje, dia 2 de fevereiro, deteve um homem de 50 anos por posse de armas proibidas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e no decorrer das diligências policiais detetaram que o suspeito possuía armas proibidas, o que levou à detenção do suspeito e à apreensão do seguinte material: Uma caçadeira de calibre 12; Uma cartucheira; 15 cartuchos de calibre 12; Um aerossol de defesa; Um bastão extensível.

O suspeito será presente hoje, dia 2 de fevereiro, ao Tribunal Judicial de Valpaços.