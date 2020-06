Valpaços: criado Fundo Municipal de Emergência de Apoio às Microempresas

O Município de Valpaços criou um Fundo de Emergência de Apoio às Empresas, no montante de cento e cinquenta mil euros, com o objetivo de mitigar o impacto económico da epidemia Covid-19 nas microempresas (menos de 10 trabalhadores), com sede no concelho de Valpaços.

O período de candidaturas decorre até 26 de junho de 2020, com formalização através de formulário eletrónico disponível no link

O montante máximo de apoio é de 700,00 euros ( setecentos euros), sendo que a medida abrange empresários que exerçam a sua atividade em nome individual ou enquanto sócios gerentes de sociedades comerciais, que não excederam, em 2019, um volume de negócios de cento e cinquenta mil euros.

Os setores abrangidos são a restauração e similares, comércio de bens a retalho e determinados prestadores de serviços que mais foram afetados pela pandemia (covid-19), sendo que os beneficiários do apoio concedido ficam obrigados à manutenção dos postos de trabalho, alocados aos respetivos estabelecimentos, até 31 de dezembro de 2020.