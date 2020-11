Valpaços comemorou 184 anos com Feriado Municipal

O dia 6 de Novembro é um dia incontornável na vida dos Valpacenses. Face aos constrangimentos associados à pandemia do novo coronavírus e tendo em consideração as orientações das autoridades de saúde, as comemorações cingiram-se ao Hastear da Bandeira nos Paços do Concelho, com a presença do Executivo Municipal e da Banda Municipal de Valpaços, e à mensagem transmitida através das redes sociais pelo Sr. Presidente da Câmara, Amílcar Castro de Almeida.

No dia 6 de novembro comemoraram-se 184 anos da nossa história coletiva e, apesar da alteração da rotina habitual dos nossos dias, merece sempre a nossa elevada consideração pelo simbolismo de representar cada um dos nossos ascendentes.