7 casos em escola de Valpaços: autarquia alerta para o crescimento da Covid-19 entre os jovens

No sentido de tranquilizar a comunidade escolar, a autarquia de Valpaços, em comunicação com a direção do Agrupamento do concelho, deu conta dos casos ativos de Covid-19 numa turma do 11º ano e de outras turmas, em isolamento, a aguardar testes laboratoriais.

Assim, a turma do pré-escolar do Centro Escolar de Valpaços, que se encontra em isolamento profilático, foi testada na passada semana, com todos os resultados a darem negativo.

A turma do 9º ano da Escola José Anjos, em Carrazeda de Montenegro, em isolamento profilático, aguarda ainda a realização dos testes.

Por sua vez, a turma do 11º ano da Escola Secundária de Valpaços, que se encontra em isolamento, foi testada na passada sexta-feira, tendo resultado sete casos positivos.

A autarquia alerta, ainda, que a pandemia está a registar crescimento nos grupos mais jovens e que é importante os pais incutirem aos filhos hábitos de proteção e higiene.