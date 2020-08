Valpaços: autarquia faz trabalhos de limpeza de bermas das estradas e caminhos municipais

A Câmara Municipal de Valpaços lançou um procedimento concursal com vista à limpeza das bermas das estradas e caminhos municipais. Dada a inexistência de concorrentes numa primeira fase, os trabalhos somente foram iniciados no princípio deste mês.

Lamentamos o incómodo, porquanto os trabalhos deveriam ter arrancado no passado mês de Julho, porém estamos convictos de que os trabalhos em causa terminarão no final do corrente mês.

Junto se anexa a listagem das estradas e caminhos municipais, num total de mais de 203 quilómetros, que ainda vão ser intervencionadas, bem como as que, até à data, já foram objeto de limpeza.