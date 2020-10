Valpaços: autarquia está a promover obras de requalificação nas escolas do concelho

Com o objetivo de garantir as melhores condições de segurança, tranquilidade à comunidade escolar e criar melhores condições para a prática pedagógica, a Autarquia Valpacense viu aprovada uma candidatura no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020.

Assim, estão a ser realizadas intervenções que permitirão reduzir também os custos energéticos e melhorar o conforto térmico dos estabelecimentos de ensino.

No Pavilhão da Escola Professor Ribeirinha Machado, em Vilarandelo, a obra consiste na substituição do pavimento, remodelação de revestimentos e substituição da cobertura removendo o amianto e colocando painel sanduiche, numa empreitada que representa um investimento de 168.220,00€.

No Pavilhão da Escola EB 2/3 José dos Anjos, em Carrazedo de Montenegro, a obra prevê a remoção do pavimento e remodelação de revestimentos, num investimento de 87.480,65€.

Na Escola EB 2,3 Júlio do Carvalhal, que inclui pavilhão desportivo, o investimento será de 276.456,40€ e contempla a remodelação de revestimentos, substituição de caixilharia, substituição de cobertura, removendo o amianto e colocando painel sanduiche, bem como reparação e impermeabilização de coberturas planas, entre outras.