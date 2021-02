Valpaços apresenta plataforma ‘online’ para venda de produtos da Feira do Folar

Foi ontem, 17 de Fevereiro, apresentada aos produtores a plataforma trabalhada pelo Município para venda ‘online’ dos produtos de excelência do concelho, que costumam estar disponíveis aos visitantes da afamada Feira do Folar de Valpaços, que se realizaria nos dias 26, 27 e 28 de Março, não fosse a pandemia que atualmente vivemos.

Os objetivos, explicitados pelo Presidente do Município, Amílcar Almeida, passam por criar uma ligação mais facilitada entre o produtor e o consumidor, servindo assim o cliente habitual da nossa feira, mas também conquistar novos mercados e proporcionar negócios por um período mais longo.

Na apresentação da plataforma ‘online’ “Folar de Valpaços”, que vai entrar em funcionamento no início de Março e dará projeção aos produtos valpacenses, o Autarca Valpacense reforçou a importância do certame para a economia do concelho e que o sucesso da mesma se deve sobretudo aos produtores que nela participam nos vários setores, quer seja do Folar de Valpaços IGP, do Fumeiro, do Azeite, do Vinho, do Bolo Podre, do Mel, dos Frutos Secos, entre outros.

Através da plataforma, onde o pagamento é feito diretamente ao produtor, em qualquer hora e lugar, produtores e consumidores estabelecem contactos, quer seja por chamada telefónica, mensagem escrita ou email, criando-se novas formas de chegar aos clientes.

“Tudo o que aqui produzimos é de excelente qualidade e a autarquia está disponível de todas as formas para continuar a apoiar as empresas neste momento difícil. Vamos apostar na divulgação e atenuar a crise que a pandemia provocou ”, referiu Amílcar Almeida.

Prestes a finalizar a plataforma, a Autarquia apela a quem não esteve presente na reunião (apenas participantes na última Feira do Folar de Valpaços) e esteja interessado deve contactar o Gabinete de Comunicação do Município para mais informações ou através do email: gabinetedecomunicacao@valpacos.pt.