Valpaços: apreensão de armas após investigação por violência doméstica

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, hoje, dia 4 de março, apreendeu armas no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Valpaços.

No âmbito de uma investigação por violência doméstica em que o arguido, de 45 anos, agredia e ameaçava a sua mulher de 44 anos, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária que resultou na apreensão do seguinte material: duas caçadeiras de calibre 12; uma arma de ar comprimido; 130 munições de calibre 12; três armas brancas.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Montalegre.