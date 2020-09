Valpaços: apreensão de 20 aves mantidas ilegalmente em cativeiro

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, ontem, dia 2 de setembro, identificou um homem, de 28 anos, por detenção ilegal de aves selvagens em cativeiro, no concelho de Valpaços.

No decorrer de uma investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito tinha as aves no interior de gaiolas, tipo chamariz, sem que tivesse licença adequada para esse fim. Foi elaborado o respetivo auto de contraordenação e apreendido o seguinte material: 19 pintassilgos, Carduelis carduelis; Um verdilhão, Chloris chloris; várias gaiolas.

De referir que 16 aves foram libertadas no meio natural pelos militares e quatro aves foram entregues no Centro de recuperação de Animais selvagens (CRAS) da UTAD, em Vila Real para reabilitação e posterior libertação no meio natural.