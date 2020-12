Valpaços apoia o comércio local com campanha que vai premiar quem fizer compras no concelho

Tendo como objetivo fomentar e estimular hábitos de consumo locais, contribuindo para a dinamização do comércio local, em pleno período de restrições devido à pandemia, o Município de Valpaços vai promover a iniciativa – “Neste Natal compre no comércio local – Voucher Apoia Valpaços”.

Esta iniciativa decorrerá entre 2 e 31 de Dezembro nos estabelecimentos comerciais do concelho identificados com um selo nas montras e visa premiar os clientes com vouchers, convertidos em compras nos estabelecimentos comerciais aderentes, sendo que para se habilitar basta fazer uma compra no valor igual ou superior a 30€ nessas lojas.

Depois de fazer as suas compras, os cidadãos devem dirigir-se ao Departamento de Finanças e Património, nos Paços do Concelho, para apresentarem as suas faturas e receberem os vouchers de 5€, até ao limite de 50€ de vales, que poderão ser descontados posteriormente nas lojas aderentes.

A cada compra habilita-se, ainda, a um sorteio semanal com a atribuição de um voucher de bens e/ou serviços no valor de 100€, cujo sorteio será realizado no salão nobre dos Paços do Concelho, às 17h00 dos dias 10, 16, 22 e 29 de Dezembro de 2020.

É propósito desta autarquia transformar este apoio numa mensagem de solidariedade para com o setor e de apelo a toda a população ao consumo no tecido económico local.