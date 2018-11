Está a terminar o projeto de valorização ecológica do rio Corgo financiado pelo NORTE 2020, que teve como objetivo assegurar a estabilidade das estruturas ao longo do rio. “Este projeto assenta, essencialmente, na valorização da sinalética, dos trilhos, dos açudes, das estruturas de observação de toda a natureza envolvente, portanto, tem como objetivo assegurar a proteção, a conservação e, mesmo, a reposição de alguns parâmetros normais do ecossistema deste troço do rio”, declarou a vereadora do ambiente, Mafalda Vaz de Carvalho.

