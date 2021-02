Vacinação para maiores de 80 e doentes crónicos está a decorrer no Alto Tâmega

Iniciou, esta semana, nos concelhos do Alto Tâmega, a vacinação contra a Covid-19 dirigida a idosos com 80 ou mais anos e de pessoas entre os 50 e os 79 anos com co-morbilidades. A vacinação está a decorrer nos centros de saúde dos respetivos concelhos. Os utentes passam a ser contactados para que lhe seja comunicada a informação com a data e hora a que devem estar presentes.

No Alto Tâmega e Barroso já foram administradas nove mil doses. No total, 5.600 pessoas estão já vacinadas. Refira-se que esta é uma nova etapa da fase 1 do plano nacional de vacinação contra o novo coronavírus, que se iniciou a 27 de Dezembro, e que foi recentemente atualizado, passando a incluir a vacinação simultânea das pessoas com 80 ou mais anos de idade.

Esta etapa abrange mais de 900 mil portugueses. O objetivo é vacinar 80% das pessoas com mais de 80 anos até março.